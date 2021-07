Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi carissimi amici del Sagittario dovreste essere al cospetto di una giornata veramente meravigliosa, quasi da ricordare! Qualche importante evento piacevole vi attende, ma anche un generale senso di soddisfazione per le cose che siete riusciti a concludere in questa ottima giornata!

Venere e Marte saranno particolarmente importanti per la vostra sfera amorosa, spingendovi verso un miglioramento della relazione o verso un nuovo grande sentimento! Il lavoro procederà particolarmente bene, ma occhio ai possibili inganni.

Oroscopo Sagittario, 21 luglio: amore

Decisamente fortunata e gratificante la sfera amorosa che vi attende in questa lucente giornata di mercoledì, carissimi amici del Sagittario!

Voi che siete stabilmente impegnati potreste facilmente far fare dei passi avanti notevoli alla vostra relazione, iniziando a progettare realmente un qualche nuovo piano futuro! Voi single, invece, sarete condotti con serenità verso un nuovo sentimento che vi farà tornare a sperare nell’amore!

Oroscopo Sagittario, 21 luglio: lavoro

Ottimo anche il lavoro nel corso di questo bel mercoledì, seppur forse dovrete porre leggermente più attenzione a ciò che fate per via della pessima posizione di Giove. Non preoccupatevi, perché nonostante sia negativo, non influirà sulla vostra produttività o sulle cose che potreste ottenere!

Il rischio, però, è di valutare in maniera sbagliata una proposta che si rivelerà essere un tranello, decisamente poco vantaggiosa per voi.

Oroscopo Sagittario, 21 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra volervi influenzare ulteriormente per questa giornata di mercoledì, amici nati sotto il Sagittario. Questo perché tutto sembra scorrere veramente liscio, senza che dobbiate affrontare chissà quale problema.