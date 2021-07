Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Un giovedì ancora leggermente complicato andrà ad aggiungersi alla serie di giornate poco liete che state vivendo ultimamente, amici dei Pesci. Ritardi, complicazioni e appuntamenti che saltano saranno ancora pressanti nella vostra vita, in un generale senso di incertezza accentuato anche dalla posizione della Luna.

Una buona cosa da fare potrebbe essere rimandare tutte quelle cose troppo impegnative o complesse. I rapporti con gli altri, però, sono decisamente buoni e proprio qui potreste riversare tutte le vostre energie!

Oroscopo Pesci, 22 luglio: amore

Bene, quindi, per la giornata amorosa che attende voi amici impegnati stabilmente! La sintonia con il partner è ottima, in una generale voglia di contatto e dialogo, anche questo accentuato dai transiti astrali!

Godetevi questo bel cielo sopra alla vostra relazione, non capita spesso! Voi single, invece, dovreste riuscire ad interagire in maniera ottima con qualche estraneo, cosa aspettate?! Potrebbe regalarvi grandissime emozioni!

Oroscopo Pesci, 22 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, sarà interessato da pochissime buone occasioni per voi, amici dei Pesci. Anzi, sembra, piuttosto, che sarete interessati da una brutta serie di complicazioni, come ritardi o appuntamenti che saltano, che però non dovrebbero mettervi in brutte situazioni.

Fosse possibile, rimandate tutto ciò che non è fondamentale facciate in giornata, per non rischiare di fare casini e complicare la vostra posizione.

Oroscopo Pesci, 22 luglio: fortuna

Una piccola, ma buona, dose di fortuna sembra poter interessare parte di voi amici nati sotto il segno dei Pesci in questa giornata di giovedì! Forse vi spingerà verso una buona conoscenza, o forse vi nasconderà una piccola sorpresa da qualche parte!