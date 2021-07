Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, occhio alla posizione della Luna in questa giornata di giovedì perché non sembra essere affatto buona e potrebbe causarvi una qualche piccola problematica economica. Nulla di cui preoccuparsi veramente, dovreste fronteggiarla tranquillamente! Sul posto di lavoro, invece, forti dell’influsso di Mercurio dovreste poter andare spediti sulla vostra strada, con idee e progetti che prendono forma!

L’amore, invece, non darà grandi soddisfazioni e sembra essere in una sorta di pericoloso bilico, state attenti.

Oroscopo Scorpione, 22 luglio: amore

Venere e Marte, purtroppo per voi cari Scorpione, continuano ad essere particolarmente fastidiosi per la vostra vita amorosa.

Nel caso siate impegnati, un qualche litigio sembra essere praticamente certo in giornata ed alcuni di voi potrebbero essere tentati dal prendere una drastica, e sofferta, decisione. Voi single, invece, ancora lontani dall’amore, in questo giovedì, sembrate sentirvi veramente troppo soli, chiamate qualche amico.

Oroscopo Scorpione, 22 luglio: lavoro

La giornata lavorativa, invece, sembra volervi regalare ancora delle ottime possibilità e sicuramente un generale ottimismo! Le idee e i progetti che avete in mente sono ottimi, proponeteli, mentre non dovreste neppure rinunciare ad impegni ed appuntamenti.

Anzi, se aveste qualcosa di importante da fare, non rimandatelo, perché presto Mercurio lascerà la vostra orbita e tutto diventerà leggermente più complicato da portare a termine.

Oroscopo Scorpione, 22 luglio: fortuna

Infine, per quanto riguarda la fortuna qualcosina sembra ancora potervi interessare in questa giornata, ma decisamente limitato e forse neppure arriverà, cari Scorpione. Tenete gli occhi aperti per andargli incontro, ma non sperateci più di molto per evitare di sentirvi delusi.