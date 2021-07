Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

In questa giornata di giovedì, carissimi amici della Vergine, voi sembrate godere di un gran cielo sopra alla vostra testa, fatto di transiti piuttosto interessanti, ma con esiti purtroppo non così tanto sereni. La Luna, ancora ovviamente negativa, sembra causarvi un qualche tipo di ritardo, oltre ad alcuni momenti di incertezza piuttosto marcata.

Il lavoro sembra procedere piuttosto bene, con qualche piccola opportunità ad attendervi, ma le relazioni non sono così tanto serene a causa di un dialogo non proprio costruttivo.

Oroscopo Vergine, 22 luglio: amore

L’amore, insomma, non sembra poter attraversare delle ore così tanto piacevoli, cari amici della Vergine.

C’è da dire che, di per sé, tutto sembrerebbe poter scorrere in maniera liscia e tranquilla, senza evidenti o fastidiosi problemi. Ma le capacità di dialogo di cui godete in giornata sono piuttosto limitate, mentre potreste anche sentirvi leggermente incompresi non riuscendo ad esprimervi così tanto bene.

Oroscopo Vergine, 22 luglio: lavoro

La giornata lavorativa, invece, sembra potersi configurare come positiva e serena, magari a tratti anche gratificante! Mansioni e compiti classici dovreste riuscire a concluderli piuttosto facilmente dedicandovi anche un po’ ai vari bei progetti che avete in ballo!

Non si può escludere che in giornata riusciate anche a raggiungere un paio di piccoli traguardi, o riusciate ad entrare in contatto con un cliente particolarmente buono!

Oroscopo Vergine, 22 luglio: fortuna

In questo giovedì, però, cari Vergine, non sembrate poter contare o sperare in una gran mano da parte della fortuna. Ma le cose stanno visibilmente migliorando per voi, seppur ora vi tocchi ancora essere un pochino pazienti!