Netflix riesce sempre a stupire i suoi tanti abbonati con i contenuti del suo immenso catalogo di streaming. Tante volte è riuscito a farlo grazie all’aggiunta di titoli che hanno saputo sorprendere gli spettatori altre volte invece, come in questa occasione, ha fornito delle delusioni per la cancellazione di alcuni titoli presenti sulla piattaforma. Vediamo insieme quali sono state le scelte del colosso nel 2021 e quali sono i contenuti che gli abbonati non potranno più godersi su Netflix.

Le cancellazioni di Netflix del 2021

Il 2021 è stato un anno particolare per Netflix ed il suo catalogo che di pari passo ai successi sconvolgenti come la quinta stagione di Lucifer, la seconda parte di Lupin o il sorprendente esordio di Sweet Tooth ha dovuto fare i conti con dei risultati che non hanno soddisfatto le aspettative del colosso dello streaming.

L’esempio lampante è rappresentato dall’interruzione di Jupiter’s Legacy, sbarcato sulla piattaforma il 7 maggio 2021 in pompa magna ma che poi non ha saputo conquistare la curiosità del pubblico. La serie tv tratta dai fumetti di Mark Millar è stata infatti un flop in termini di ascolti addirittura fino a portare alla risoluzione dei contratti con gli attori del cast.

L’elenco delle cancellazioni del 2021 continua con 4 titoli comedy che non hanno scaldato il cuore degli abbonati e che dunque chiudono i battenti e le rispettive storie: stiamo parlando di Mr.Iglesias, Country Comfort, Bonding e The Crew. Brusca interruzione per le 4 serie che non vedranno la continuazione ed addirittura non saranno più disponibili su Netflix.

Le altre serie tv facenti parte di questa triste lista, almeno per i loro fan, sono Gli irregolari di Baker Street, forse la più dolorosa delle cancellazioni di questo 2021 perché la storia sembrava potesse avere un seguito grazie al grande universo narrativo dal quale provenivano le sue vicende ovvero quello di Sherlock Holmes.

Altre cancellazioni sono quelle della serie teen Grand Army, la serie comedy Dad Stop Embarrassing Me! ed ancora Country Comfort e Cursed.

