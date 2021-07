Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi Acquario, quella di venerdì per voi sembra essere una giornata decisamente piacevole, ma anche soggetta ad un probabile cambiamento che dovrebbe interessarvi in queste giornate, anche se non è chiaro esattamente quando. Per ora, comunque, i vostri problemi sentimentali sembrano aver trovato una soluzione, ed in questo campo potreste sperimentare un po’ di serenità!

Piccoli ostacoli vi attendono nei vostri rapporti famigliari, mentre il lavoro sembra attestarsi su buoni livelli di soddisfazione, con qualche progetto che finalmente giunge al termine!

Oroscopo Acquario, 23 luglio: amore

Amici dell’Acquario, siate felici della giornata che vi attende venerdì per la vostra vita di coppia perché sembra che possiate finalmente lasciarvi alle spalle parte di quei problemi che vi hanno infastidito in questi giorni!

Le cose con la vostra dolce metà miglioreranno piano piano nel corso dei prossimi giorni! Ora come ora, però, voi single del segno, cercate di non sperare troppo nell’amore, anche se presto pure voi sarete gratificati dagli astri!

Oroscopo Acquario, 23 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste sentirvi abbastanza attivi ed invogliati, cari amici dell’Acquario! In questa solare e positiva giornata potreste riuscire a portare a termine un progetto particolarmente importante che presto vi permetterà di ottenere anche delle nuove possibilità.

Un vostro superiore, infatti, potrebbe decidere di premiarvi per ciò che siete riusciti a fare, avanzandovi una nuova offerta lavorativa di qualche tipo, forse un aumento o forse una promozione!

Oroscopo Acquario, 23 luglio: fortuna

Pressoché nullo, infine, l’influsso che la fortuna sembra potervi garantire nel corso di questa bella giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario. Non pensateci, ma godetevi le cose belle che vi stanno capitando attorno!