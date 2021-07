Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Quella di venerdì sarà l’ultima giornata in cui potrete godere dell’ottimo influsso di Venere, che poi cambierà posizione lascando la vostra orbita. Presto sentirete gli effetti della sua assenza, ma per ora tutto sembra ancora scorrere liscio! In amore, in particolare, dovreste potervi sentire apprezzati ed amati dalla vostra dolce metà, migliorando l’intesa tra voi!

Sul posto di lavoro, invece, dovreste poter assaporare alcune piccole gratificazioni, come progetti entusiasmanti che prendono il via o un qualche ottimo accordo commerciale chiuso!

Oroscopo Ariete, 23 luglio: amore

Molto bene, insomma, per la sfera amorosa che dovrebbe accogliervi in questa giornata di venerdì!

Voi che siete da tempo impegnati stabilmente, in particolare, dovreste godere di alcune ore di pura armonia e unione con la vostra dolce metà, approfittatene per superare tutte quelle piccole questioni dell’ultimo periodo! Voi single dell’Ariete, invece, se foste già interessati da qualcuno, continuate a coltivare il rapporto, presto potrete fare la vostra mossa!

Oroscopo Ariete, 23 luglio: lavoro

Piuttosto positivo anche il lavoro nel corso della giornata che vi attende in questo bel venerdì! La vostra produttività dovrebbe essere alle stelle, permettendovi di impegnarvi liberamente in qualsiasi piccola e grande cosa vogliate fare!

Sembra anche che in giornata possiate riuscire a concludere un qualche impegnativo progetto che da tempo seguite e non si può escludere che vi permetta di arrivare un po’ più vicino al successo!

Oroscopo Ariete, 23 luglio: fortuna

La fortuna, infine, ormai da giorni vi osserva per trovare il modo e il momento migliore per influenzarvi, carissimi amici dell’Ariete! Ora sembra essere arrivato quel momento, scoprite cosa vi ha riservato!