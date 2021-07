Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Occhio al vostro venerdì, carissimi amici della Bilancia, perché sembrate poter andare incontro ad un qualche intoppo particolarmente fastidioso. State anche attenti a Venere che sta per lasciare il vostro segno, interrompendo la sua ottima influenza. Sarà, quindi, importante sfruttarla ancora in questa giornata, senza perdere tutte quelle opportunità amorose che vi riserva!

Il lavoro procederà bene in giornata, ma state attenti a non esagerare, né a pretendere troppo da voi stessi o degli altri, potreste non ottenere nulla altrimenti.

Oroscopo Bilancia, 23 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra poter godere ancora di ottime opportunità in questo venerdì, che però presto saranno ridotte decisamente all’osso a causa del cambio di aspetto di Venere, carissimi Bilancia.

Per ora, comunque, godrete ancora di un’ottima passionalità e voglia di contatto, sia che siate impegnati o che siate single. Voi, in particolare, non dovreste buttare queste opportunità, perché altrimenti presto ve ne potreste pentire.

Oroscopo Bilancia, 23 luglio: lavoro

State solo leggermente attenti ai vostri atteggiamenti sul posto di lavoro, amici della Bilancia. La giornata in sé, infatti, sembra essere positiva, ma voi avvertirete un notevole senso di delusione dal non ottenere quello che state desiderando.

Tenete, però, a mente che essere pretenziosi spesso comporta il risultato opposto, quindi evitatelo e cercate di essere contenti per quello che già avete. Le cose potrebbero migliorare a breve, tenete duro!

Oroscopo Bilancia, 23 luglio: fortuna

La fortuna, infine, per ora, non sembra volersi interessare particolarmente a voi o alle cose che vorreste, amici nati sotto il segno della Bilancia. Anche in questo caso, non siate pretenziosi, tanto non potrete convincere il destino a cambiare le sue sorti.