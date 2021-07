Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, quella di venerdì per voi non sembra ancora essere una grandissima giornata, ma fortunatamente neppure negativa o fastidiosa, non preoccupatevi. Sotto il punto di vista amoroso non sembrano attendervi enormi crisi da fronteggiare, ma forse un paio di piccoli problemi sì.

Occhio, se non li risolveste velocemente, in qualche giorno potrebbero dare proprio il via ad una crisi. Poca passionalità in giornata, forse non vi conviene optare per questa via per risolvere una questione. Buono il lavoro, anche se piuttosto noioso e ripetitivo.

Oroscopo Pesci, 23 luglio: amore

Occhio, insomma, a cosa potrebbe succedere nella vostra vita di coppia. Una qualche questione, o più di una, sembrano decisamente intenzionate a sorgere in giornata e per voi sarà fondamentale non scappare, ma affrontarle a testa alta.

Nel caso non lo faceste in breve tempo, allora forse potreste anche dovervi cominciare ad affrontare un qualche addio. Nulla attende voi single dei Pesci, passate un po’ di tempo con i vostri amici, le cose lì vanno bene!

Oroscopo Pesci, 23 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, carissimi Pesci, non dovrebbe attendervi nulla di positivo o di negativo, ma anche in senso generale nulla di particolare. La voglia di lavorare è poca, ma sufficiente per compiti e mansioni classiche, lasciando un attimo da parte piani e progetti, ma anche accordi e contratti, che tanto in nessun caso potrebbero andare particolarmente avanti, stando a ciò che gli astri fanno intuire!

Oroscopo Pesci, 23 luglio: fortuna

Infine, la fortuna qualcosa potrebbe averlo in serbo per voi, ma non è chiaro se voglia donarvelo ora o tra qualche giorno, cari Pesci! In ogni caso, starà a voi scoprirlo, ma sembrerebbe trattarsi di un qualche evento decisamente positivo e gratificante!