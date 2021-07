Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ciò che vi attende in questo venerdì, amici dello Scorpione, sembra essere interessato da un notevole cielo positivo! In particolare, in questa giornata, sembrate poter ottenere delle importanti soddisfazioni nel caso decidiate, o dobbiate, viaggiare, per lavoro o piacere è indifferente!

L’amore presto farà degli importanti passi avanti, ma per ora è tutto ancora permeato dalla monotonia, forse anche da un pizzico di noia. Giove, infine, accentua e facilità i cambiamenti, ma vi dà anche notevoli illusioni in cui potreste rischiare di perdervi un po’.

Oroscopo Scorpione, 23 luglio: amore

Positiva e serena la vita amorosa che dovrebbe interessarvi nel corso di questo venerdì, carissimi amici dello Scorpione!

Tuttavia, sembra anche essere piuttosto piatta e monotona, senza alcuna importante miglioria a gratificarvi. Nulla di grave, però, perché monotono potrebbe anche significare un generale miglioramento dell’intesa che c’è tra voi e la vostra dolce metà! Voi single, per ora, evitate di impegnarvi nella ricerca dell’amore.

Oroscopo Scorpione, 23 luglio: lavoro

Molto gratificante, invece, ciò che vi attende sul posto di lavoro! Compiti, mansioni, piani e progetti riusciranno ad essere conclusi senza alcuna grande difficoltà da parte vostra. Qualche progetto, particolarmente delicato, ovviamente non troverà in giornata la sua conclusione, ma farà comunque dei buoni passi avanti!

Nel caso dobbiate viaggiare per lavoro, non avvertitela come una cosa negativa, perché dagli spostamenti ricaverete grandissime fortune!

Oroscopo Scorpione, 23 luglio: fortuna

Cari Scorpione, insomma, nel caso andaste cercando delle occasioni fortunate in questo venerdì, potreste ricavarle esclusivamente dalla decisione di viaggiare o spostarvi molto. Tra i vari movimenti che farete incontrerete sicuramente qualcosa di positivo, pronto a donarvi un gran sorriso!