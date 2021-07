Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il cielo che vi accoglierà in questa giornata di venerdì, carissimi Toro, sembra essere veramente ottimo, grazie anche al cambio di posizione della Luna! Le varie cose che fate dovrebbero essere all’insegna della concretezza, mentre dovreste anche riuscire a concludere con semplicità qualsiasi cosa! Sembrate anche poter ricevere una qualche notizia importante e gratificante, forse la risposta ad una richiesta avanzata sul lavoro tempo fa!

Qualche difficoltà continua ad interessare la sfera amorosa, state attenti anche alle spese.

Leggi l’oroscopo del 23 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 23 luglio: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa che vi accoglierà in questa giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno del Toro.

Sembra, infatti, che una qualche questione continui ad interessare la vostra vita di coppia, forse perché nei giorni scorsi non è stata affrontata e risolta a dovere. Come al solito, cercate solo di non farvi cogliere dal nervosismo, affrontando la discussione con rabbia e trasformandola in un litigio.

Oroscopo Toro, 23 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, sembra essere decisamente buono, regalandovi ottimi momenti di gratificazione per le grandi cose che riuscirete a fare! Se steste aspettando una risposta, magari per un aumento o per un cambio di posizione, allora questa sembra voler arrivare in giornata, con ottimi esiti!

Se, invece, non aveste avanzato richieste, questo momento è il migliore per farlo perché prestissimo la Mercurio negativo rovinerà ogni vostra iniziativa.

Oroscopo Toro, 23 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere piuttosto presente e concreta in questa vostra giornata di venerdì, cari amici del Toro! Sarà, infatti, lei la promotrice di quella buona notizia che riceverete, per ora siate gratificati da questo, presto le cose di faranno più interessanti!