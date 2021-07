Ad un mese dal positivo esordio su Canale 5 di venerdì 25 giugno, la fiction che vede Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi nei panni dei protagonisti va in onda con il quinto ed ultimo appuntamento di stagione. Masantonio – Sezione scomparsi torna con l’ultima ed imperdibile puntata di venerdì 23 luglio 2021 con i misteriosi casi di sparizione da dover risolvere per il detective. Tutto sulla trama della quinta puntata.

Alessandro Preziosi è Elio Masantonio: il nuovo detective di Canale 5

L’appuntamento con la quinta puntata della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Masantonio – Sezione scomparsi è fissato in calendario per venerdì 23 luglio 2021, quando alle 21:30 circa andrà in onda l’ultimo episodio della prima stagione sempre per la regia di Fabio Mollo ed Enrico Rosati.

La serie nei primi quattro episodi ha saputo intrattenere i telespettatori grazie ad un misterioso poliziesco dove la fa da padrone la figura carismatica e tanto enigmatica del suo protagonista. Elio Masantonio si è infatti fatto conoscere come un ex poliziotto ormai in pensione che si dedica a districare casi di sparizioni iniziando sempre dalla sua esperienza diretta che lo ha visto essere uno di loro. Alessandro Preziosi è dunque Elio, un uomo che non tutti capiscono ed amano ma che se decide di fare una cosa la porta al termine anche e soprattutto per il bene degli altri perché ha passato le stesse cose.

Nel cast al fianco del tenebroso attore i telespettatori hanno potuto notare anche la presenza di Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.

Masantonio – Sezione scomparsi: le anticipazioni della trama di venerdì 23 luglio 2021

L’ultma puntata si apre con il caso di Amedeo, un pendolare fisso sparito sulla linea Genova-Casella, che spingerà Masantonio a ripercorrere dolorosamente la sua adolescenza.

Nel frattempo il collega Riva cerca di capire cosa turba Elio e con la aiuto di sua nipote Tina si mete a scavare nel passato del detective che risulterà essere più complicato ed intricato del previsto.

A proposito di Tina però, sarà proprio la sua scomparsa a sconvolgere Elio. L’uomo sarà messo di fronte al caso più duro nel tentativo di ritrovarla e si imbatterà in quella negli intrecci che la vita della nipote ha con la sua. Per risolvere il suo caso infatti andrà a caccia dei segreti che nasconde imbattendosi in verità nascoste a lui sconosciute ed a colpi di scena inaspettati.