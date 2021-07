L’estate per il pubblico di Canale 5 è da anni sinonimo di Temptation Island. Il docureality che mette alla prova coppie di fidanzati è diventato un appuntamento fisso della rete e vanta un notevole seguito. Fra i fan della trasmissione sembrerebbe esserci anche la più nota delle dame di Uomini e Donne: Gemma Galgani. La regina del trono over ha seguito con interesse la puntata andata in onda lo scorso lunedì 19 luglio, dispensando consigli per una delle fidanzate di quest’edizione.

Temptation Island e Gemma Galgani: il rapporto della dama con il reality

Come i fan più fedeli ben sapranno, Temptation Island è giunto ormai alla sua decima edizione.

Fra edizioni classiche e vip, la trasmissione racconta dal 2005 le vicende di coppie di fidanzati intenzionati a mettere alla prova la loro relazione. Nonostante al reality abbiano preso parte anche volti noti della televisione italiana, una dei concorrenti “mancati” è sicuramente Gemma Galgani. La dama torinese però è sbarcata comunque nel villaggio del programma in Sardegna in passato. Nel 2018 infatti, la dama torinese aveva raggiunto l’amica Ida Platano, in crisi con l’allora fidanzato Riccardo Guarnieri e le aveva offerto il suo sostegno, dispensando per lei preziosi consigli.

Quest’anno Gemma non sembrerebbe essere legata da particolari rapporti di amicizia con nessuno dei concorrenti, ma dalle sue storie Instagram risulta chiaro che il suo interesse per le nuove storie sia alto. La concorrente di Uomini e Donne ha infatti commentato quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda, concentrandosi su di un episodio in particolare.

Lunedì 19 luglio, la quarta puntata di Temptation Island si è conclusa con l’uscita di una coppia. Dopo numerosi filmati, frecciatine a distanza e commenti spiacevoli, Federico e Floriana si sono lasciati e a prendere la decisione definitiva è stata la fidanzata.

Quest’ultima ha vissuto giorni molto difficili all’interno del villaggio delle ragazze, soffrendo per le parole dette dal suo fidanzato e arrivando a chiedere il falò di confronto. Federico ha inizialmente rifiutato la proposta d’incontro, accettando soltanto in un secondo momento e piangendo di fronte alla sua ragazza, chiedendole invano di tornare insieme.

Di fronte alle immagini del falò, Gemma ha voluto intervenire per offrire i suoi consigli alla giovane fidanzata 22enne.

In particolare, sarebbe stata l’incertezza manifestata da Floriana dopo aver lasciato Federico a spingerla a parlare. La ragazza ha rivelato di aver scelto con la testa, cercando di mettere a tacere il cuore che le suggeriva di comportarsi diversamente, ma la Galgani ha insistito affinché lei non cambiasse idea. “Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere” ha scritto la dama fra le sue stories di Instagram. “Non poteva essere nient’altro altrimenti lo sarebbe stato!” ha aggiunto sicura.

Temptation Island, Floriana e Federico insieme nonostante i consigli di Gemma Galgani

Come è noto, le puntate di Temptation Island che stanno andando in onda in queste settimane sono state registrate qualche tempo fa.

I concorrenti, tanto quelli usciti in coppia quanto quelli usciti separati, sono ormai tornati a casa da tempo. I consigli di Gemma non potranno quindi essere seguiti da Floriana che dovrebbe ormai aver preso la sua decisione. Stando alle prime anticipazioni, nella prossima puntata di Temptation lei e Federico potrebbero incontrarsi di nuovo, per discutere della loro storia.

Il fidanzato sarebbe pronto al “tutto per tutto” pur di riuscire a riconquistare la sua “lei” e secondo alcuni fonti avrebbe addirittura pensato di chiederle di sposarlo.

Chissà se l’ipotesi di cui si parla in queste ore troverà conferma fra qualche giorno e chissà inoltre se Floriana avrà scelto di agire così come la Galgani le avrebbe consigliato o se invece l’amore per il fidanzato l’avrà portata a tornare insieme a lui.