Il resort Relais Is Morus, dove vengono girate le puntate di Temptation Island, è rimasto vittima di un violento incendio. Nella notte i vigili del fuoco, di passaggio sulla statale 195, hanno visto le fiamme hanno dato l’allarme e sono accorsi immediatametnte sul posto. Non sarebbe la prima volta che il resort è rimasto vittima di un incendio.

Incendio devasta il resort di Temptation Island

Il resort utilizzato per le riprese di Temptation Island, il Relais Is Morus, sito a Santa Margherita di Pula (Cagliari) è stato raggiunto da un incendio, devastandone una parte. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4.15 del mattino, riferisce Agi, e carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno invaso parte del resort 4 stelle, causando danni ingenti alla terrazza esterna del ristorante e alle zone grill e benessere: sono circa 50 le persone che hanno dovuto lasciare la struttura. Il nucleo investigativo anti-incendio è al momento al lavoro per accertare le cause delle fiamme; secondo quanto riferito da Fanpage, sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Non è il primo incendio nel Resort di Temptation Island

Quello che ha colpito nella notte Relais Is Morus non è il primo incendio; lo scorso anno, sempre ai primi di agosto, le fiamme avevano distrutto l’area congressi e un’auto parcheggiata all’esterno.

In quell’occasione erano state accertate cause dolose, confermate da una lettera anonima e minatoria indirizzata alla proprietà.

La Sardegna devastata dagli incendi

Da giorni ormai la Sardegna è devastata da brutali incendi che hanno distrutto ettari di terreno, case, automobili… e costretto i residenti delle aeree colpite alla fuga. Quella contro le fiamme si sta rivelando una lotta contro il tempo per salvare ciò che resta: II Presidente della Regione Solinas ha dichiarato lo Stato d’Emergenza e dal ministero degli Esteri è stato annunciato che due canadair francesi sono giunti in soccorso dei vigili del fuoco.