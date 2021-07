Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Un martedì abbastanza interessante e positivo attende voi amici dei Gemelli alle porte di questa nuova giornata, anche se il lavoro non sembra essere particolarmente proficuo. Potrebbero ancora attendervi alcune piccole spese, soprattutto nel caso non vi abbiano già infastiditi negli ultimi giorni.

Venere ormai è distante, così come anche le piccole situazioni fortunate che garantisce. Marte accentua la passionalità, specialmente all’interno delle coppie stabili, potreste riuscire a superare un vecchio fastidio.

Oroscopo Gemelli, 27 luglio: amore

Cari Gemelli impegnati stabilmente, il martedì che vi attende sembra essere decisamente buono per superare una qualche problematica con la vostra dolce metà!

Sfruttando la passionalità che Marte vi garantisce, riuscirete a creare un buon contatto sotto le lenzuola, quasi dimenticando le ragioni che vi hanno fatti litigare! Voi single qualcosa di bello potreste ottenerlo in serata, ma non sperate che si tratti dell’amore eterno.

Oroscopo Gemelli, 27 luglio: lavoro

Tensioni opposte, invece, per quanto riguarda la sfera lavorativa in questo martedì. Grazie al buon Mercurio positivo potreste ricevere, nel corso del turno, un’ottima notizia che da tempo aspettavate, così come anche le idee che vi balenano in testa sembrano poter essere buone!

Tuttavia, al contempo, non sarete assolutamente efficienti, né produttivi e il rischio di sbagliare sarà veramente alto.

Oroscopo Gemelli, 27 luglio: fortuna

Infine, la fortuna, data la completa assenza di Venere dai vostri piani astrali, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, non sembra essere per nulla al vostro fianco. Dovrete farcela da soli davanti alle sfide del destino, ma non è un problema per voi!