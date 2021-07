Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La Luna sarà nuovamente un po’ fastidiosa per voi amici dell’Ariete in questa giornata di mercoledì e sembra volervi causare un qualche tipo di difficoltà da affrontare. Gli ostacoli saranno parecchi e a voi sembrerà praticamente impossibile avvertire un po’ di tranquillità. Tuttavia, sul lavoro sembra procedere tutto tranquillamente e, con il supporto di qualcuno, sembra anche che possiate iniziare un nuovo entusiasmante progetto!

La passionalità sembra essere particolarmente accentuata, ma il desiderio di amare piuttosto ridotto.

Oroscopo Ariete, 28 luglio: amore

Buone, quindi, le possibilità che attendono voi amici impegnati stabilmente, grazie soprattutto a Marte che accentua la vostra sensualità!

Non tiratevi indietro dal trascorrere una passionale serata con la vostra dolce metà, ne gioverete sicuramente entrambi! Voi single dell’Ariete, invece, sembrate poco invogliati ad innamorarvi, ma nel frattempo potrete sfruttare quella sensualità per conquistarvi una bella avventura!

Oroscopo Ariete, 28 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, sarete spinti da tensioni leggermente contrastanti tra loro. Da una parte, infatti, sembrate poter incappare in una qualche serie di fastidiosi ostacoli che richiederanno qualche piccolo sforo da parte vostra. Mentre, dall’altra, la produttività e la voglia di impegnarvi sarà parecchio alta, e non si può escludere che in giornata riusciate a dare il via a qualche nuovo progetto a lungo termine!

Oroscopo Ariete, 28 luglio: fortuna

Benino, infine, per la fortuna nel corso di questa, tutto sommato, positiva giornata di mercoledì, carissimi nati sotto l’Ariete! Tuttavia, non si sa in quale momento vi allieterà, sta a voi scoprirlo!