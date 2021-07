Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, questo mercoledì sembra essere particolarmente buono e positivo per la vostra sfera amorosa, grazie alla buona Venere, ma anche alla Luna e a Giove! Qualche bella notizia potrebbe arrivarvi in giornata, riempiendovi di soddisfazioni e gratificazioni, ma potrebbe anche essere una nuova occasione in un qualche ambito!

Sarà particolarmente importante muovervi, agire e non stare fermi ad aspettare chissà cosa, specialmente sul posto di lavoro! Non sottovalutate le esigenze del partner.

Oroscopo Capricorno, 28 luglio: amore

L’amore, insomma, in questo bel mercoledì sembra poter procedere decisamente bene per voi, carissimi amici del Capricorno!

Con il vostro partner l’intesa sembra essere alle stelle, anche se forse qualche piccolo fastidio potrebbe sorgere nel caso in cui ignoriate le sue esigenze, magari pretendendo pure che le vostre vengano soddisfatte. Voi single, qualcuno potreste conoscerlo, ma non sembra essere una relazione importante.

Oroscopo Capricorno, 28 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, carissimi Capricorno, sarà decisamente importante che voi non stiate fermi, seppur le energie che vi animano sembrano essere veramente poche. Basterà capire quando è il momento migliore per riposare, continuando però anche ad impegnarvi nel frattempo!

Non riuscirete ad ottenere chissà cosa, ma presto anche per voi le cose dovrebbero andare leggermente meglio, non preoccupatevi!

Oroscopo Capricorno, 28 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra giocare un ruolo particolarmente importante nella vostra giornata di mercoledì, carissimi amici nati sotto il Capricorno. Nulla di preoccupante, questa è una giornata in cui dovrete farcela da soli.