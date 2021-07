Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Anche in questa giornata di mercoledì, amici del Leone, il cielo che vi attende sembra essere decisamente buono! Il Sole e Marte sono positivi ed importantissimi per voi, permettendovi di incappare in una buona serie di novità, opportunità e situazioni piacevoli! Energie e creatività continuano ad essere al massimo, e grazie al supporto di Venere non si può escludere che incappiate in importanti opportunità economiche!

Occhio solamente alla Luna e Giove, potrebbe causare qualche fastidio secondario.

Oroscopo Leone, 28 luglio: amore

Nel corso di questo mercoledì, carissimi amici del Leone, all’interno della vostra sfera amorosa le cose dovrebbero procedere in maniera piuttosto tranquilla!

Con la vostra dolce metà l’intesa è al massimo, ed una buona idea potrebbe essere trascorrere la serata in sua compagnia, magari solo voi due! Voi single, invece, qualcosa di gratificante potreste ottenerlo, ma occhio a Giove che accentua le illusioni, mettendovi su una cattiva strada.

Oroscopo Leone, 28 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, godrete di tutte le energie e la creatività che vi servono per brillare veramente! Non dovreste avere problemi ad iniziare qualcosa di nuovo e gratificante, forse un progetto o forse un accordo che verrà chiuso solo tra qualche giorno, conquistando la stima che vi servirà per ottenere qualche miglioria consistente!

Oroscopo Leone, 28 luglio: fortuna

Infine, carissimi Leone, quelle probabili buone opportunità economiche che vi attendono in questa giornata sembrano esservi garantite dalla buona fortuna! Non è chiaro dove si faranno vive, ma scopritelo voi e andateci incontro!