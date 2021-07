Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La vostra giornata di mercoledì, cari Sagittario, non sembra essere esattamente positiva, ma neppure negativa per fortuna, quanto piuttosto attraversata da tensioni diverse. Il lavoro regalerà importanti opportunità e anche un po’ di serenità, grazie soprattutto alla posizione di Mercurio.

Nel frattempo, però, la Luna e Giove negativi sembrano volervi creare una sorta di momento di blocco, accentuando il nervosismo e lo stress che provate. Dei guadagni vi attendono, così come forse anche un nuovo lavoro, ma dovrete andargli voi incontro.

Oroscopo Sagittario, 28 luglio: amore

L’amore non sembra essere particolarmente influenzato dagli astri in questo mercoledì. Non prendetela necessariamente come una cosa negativa, perché se le cose con il vostro partner stessero andando bene allora sarebbe solamente riconfermata questa cosa.

Se nell’ultimo periodo, invece, aveste affrontato sfide, difficoltà e problemi, allora questi continueranno a persistere, state attenti a cosa dite.

Oroscopo Sagittario, 28 luglio: lavoro

La sfera lavorativa, invece, sembra essere particolarmente gratificante in questo mercoledì, amici del Sagittario! Seppur sembrate dover far fronte a nervosismo e stress, le idee che vi animano sono particolarmente buone e sembrano potervi condurre verso una buona serie di novità!

Qualcuno di voi potrebbe trovare una nuova offerta lavorativa, mentre altri qualche buona opportunità economica, non è esattamente chiaro!

Oroscopo Sagittario, 28 luglio: fortuna

Infine, la fortuna, in questo contesto fatto di opportunità, novità e possibilità sembra essere molto attiva per voi amici del Sagittario! Il suo influsso, però, sarà piuttosto generalizzato, garantendovi delle ore di pura e semplice tranquillità!