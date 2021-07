Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il mercoledì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Toro, sembra nuovamente essere una bella giornata! A sostenervi ci saranno sia la Luna che Venere, in una generale influenza che si ripercuoterà su tutti i vari aspetti! C’è da dire che forse in amore sarete leggermente poco passionali, quasi freddi e calcolatori, soprattutto nel caso veniste messi davanti ad una scelta particolarmente ostica.

Mercurio, invece, sempre positivo, vi donerà delle buone opportunità lavorative da sfruttare a dovere.

Oroscopo Toro, 28 luglio: amore

Ciò che vi attende all’interno della vostra sfera sentimentale sembra poter essere decisamente buono e tranquillo, ma sarete voi stessi a remarvi contro.

Seppur il romanticismo e la passionalità siano effettivamente buone, tendete a calcolare razionalmente ogni cosa, magari perdendo un paio di opportunità. Specialmente voi single del Toro dovreste lasciarvi andare un po’ di più alle sensazioni, prendendo qualche decisione di petto!

Oroscopo Toro, 28 luglio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa sarete sorretti dal buon Mercurio che vi metterà avanti ad un paio di ottime possibilità! Le idee che vi balenano in mente sono buone e particolarmente utili per progredire efficientemente nei vari piani e progetti che avete in ballo!

Tuttavia, occhio, perché a breve Mercurio cambierà posizione, interrompendo questi ottimi influssi nella vostra vita.

Oroscopo Toro, 28 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere nascosta da qualche parte nel corso di questo mercoledì, pronta a gratificarvi, amici nati sotto il segno del Toro! Sembra che in questa giornata voglia regalarvi qualche novità economica, purché la sfruttiate!