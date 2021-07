Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La vostra giornata di giovedì sembra essere resa piuttosto buona dal cambio di posizione della Luna nei vostri piani astrali! Nelle prime ore della mattinata sarà, però, ancora leggermente fastidiosa e potrebbe spingervi verso una spesa non preventivata ma che dovrete necessariamente coprire il più in fretta possibile.

Venere vi spinge, invece, ad una profonda riflessione sulla vostra relazione stabile, che potrebbe portarvi a pensare di attuare un qualche sostanziale cambiamento, forse positivo, forse negativo, dipende da voi.

Oroscopo Acquario, 29 luglio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra volervi portare a capire cosa veramente vogliate ottenere in futuro, cari Acquario.

Potrebbe darsi che siate soddisfatti dal vostro rapporto stabile, evolvendo dunque la relazione con qualche nuovo entusiasmante piano a lungo termine! Oppure, potreste essere profondamente insoddisfatti, ed in tal caso l’idea preponderante sarà voltare pagina, iniziare un nuovo percorso con nuove persone.

Oroscopo Acquario, 29 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, non sembrate poter contare su delle buone energie, ma neppure su di una particolare creatività. Non sono aspetto necessariamente estremamente negativi, perché senza puntare a particolari ambizioni dovreste riuscire a fare tutto il necessario in questa giornata.

Non mancate mai di impegnarvi, ma state attenti a non stancarvi troppo perché la serata sarà intensa.

Oroscopo Acquario, 29 luglio: fortuna

Infine, la fortuna non avrà praticamente nessun ruolo nella vostra giornata di giovedì. Non preoccupatevi, siate combattivi e conquistate quello che volete ottenere, non aspettate che sia il destino a garantirvelo, cari Acquario.