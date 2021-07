Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari amici dell’Ariete, la Luna tornerà ad essere positiva nella vostra orbita celeste in questa giornata di giovedì! Potrebbe condurvi attraverso delle ore veramente piacevoli da vivere, nelle quali potrete anche fare un gran numero di cose, non necessariamente solo in ambito lavorativo!

Il Sole e Marte positivi, poi, vi riempiono di energie, aiutando anche un pochino l’influsso della fortuna nella vostra bella giornata! In linea di massima, comunque, la maggior parte degli influssi dovreste poterli sperimentare nella vostra vita lavorativa!

Leggi l’oroscopo del 29 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 29 luglio: amore

In questa bella giornata di giovedì l’unica sfera un pochino sottotono per voi sarà quella amorosa.

Specialmente nel caso in cui siate impegnati stabilmente, occhio alla posizione di Venere che non rende lieto il vostro procedere, magari causandovi un paio di fastidi lungo il percorso e un generale senso di distacco. Voi single dell’Ariete non godete certo di buone opportunità, ma ora come ora l’amore non è tra i vostri pensieri!

Oroscopo Ariete, 29 luglio: lavoro

La giornata lavorativa che vi attende, però, carissimi amici dell’Ariete sembra essere decisamente buona e soddisfacente! In generale, le energie che vi animano saranno parecchie, permettendovi di concludere tutte le cose necessarie in brevissimo tempo, per poi dedicarvi anima e corpo ai piani e progetti che vi gratificano veramente!

Il successo, ormai, per voi è praticamente una certezza, continuate ad andare avanti!

Oroscopo Ariete, 29 luglio: fortuna

Abbastanza bene anche per quanto riguarda l’influsso della fortuna nel vostro giovedì! Non è chiaro dove voglia andare a parare, cari Ariete, ma state certi che qualcosa di veramente bello vi toccherà!