Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Non sembrano attendervi due grandissime giornate per giovedì e venerdì dato che avrete la Luna in opposizione cari amici della Bilancia. In questo giovedì i ritardi che vi attendono sembrano essere veramente parecchi, così come anche le cose che dovrete fare o dietro cui dovrete stare.

Cercate solo di decidere nelle prime ore dalla giornata a quali cose dedicarvi perché completarle tutte sarà piuttosto difficile. Sul lavoro non sarete particolarmente efficienti, mentre in amore le cose procedono bene!

Oroscopo Bilancia, 29 luglio: amore

Ciò che vi attende in amore sembra essere una giornata piuttosto tranquilla, ma sicuramente priva di grandi opportunità o novità.

Voi che da tempo siete impegnati potreste trovare nella vostra dolce metà il sostegno necessario per andare oltre alle varie brutte situazioni che sembrate dover affrontare. Voi single della Bilancia, invece, non siete certo del giusto umore per riuscire a garantirvi qualche conquista, lasciate perdere per ora.

Oroscopo Bilancia, 29 luglio: lavoro

Occhio, invece, alla sfera lavorativa in questo impegnativo giovedì, perché le cose non sembrano poter procedere bene. Gli impegni a cui dovrete far fronte saranno veramente molti ed una buona idea potrebbe essere lasciarne da parte qualcuno per non rischiare di riempirvi la testa di idee.

Anche i ritardi sembrano essere all’ordine del giorno, ma seppur dovessero interessarvi, non costituiranno un problema.

Oroscopo Bilancia, 29 luglio: fortuna

Infine, purtroppo non sembra attendervi proprio alcun influsso da parte della fortuna in questo giovedì. Come al solito, basterà non pensarci e neppure ce ne farete caso carissimi nati sotto il segno della Bilancia.