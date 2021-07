Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo momento sembra essere veramente ottimo per i transiti che animano la vostra orbita celeste, cari amici dei Gemelli! Il Sole, Marte e la Luna saranno decisamente positivi per voi, riempiendovi di energie da impiegare dove e come preferite, ma anche accentuando la vostra voglia di lavorare e di impegnarvi in quel campo!

Occhio solo a non impegnarvi in troppe cose diverse per non rischiare poi di non riuscire a stare dietro a tutte. L’ottimismo è alle stelle e i problemi amorosi sembrano solo ricordi!

Leggi l’oroscopo del 29 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 29 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra potersi attestare su dei buoni livelli nel corso di questa giornata di giovedì! Voi che siete da tempo impegnati stabilmente, dovreste vivere dei buoni momenti di unione con la vostra dolce metà e se aveste attraversato una brutta crisi, allora sappiate lasciarvi tutto alle spalle!

Amici single dei Gemelli, voi provate a conquistare quel cuore che da tempo fa battere il vostro!

Oroscopo Gemelli, 29 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, le energie che vi animano dovrebbero essere veramente tante e non sembra essere un problema neppure impegnarvi nelle varie mansioni che vi attendono! Se voleste seguire qualche piano o progetto, allora scegliete con cura quali perché non riuscirete certamente a star dietro a tutti, meglio non esagerare carissimi Gemelli!

Ottime opportunità in particolare per chi lavora nel commercio!

Oroscopo Gemelli, 29 luglio: fortuna

Cari Gemelli, infine, cercate di non sperare troppo nel possibile influsso della fortuna in questo vostro giovedì. Sembra essere distante e nel caso decideste di investire dei soldi o di scommetterli le possibilità di guadagno sarebbero davvero poche.