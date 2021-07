Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, dovreste essere al cospetto di un’altra ottima giornata pregna di fantastici influssi per voi! A sostenervi troverete il Sole e Marte, due dei pianeti principali per il vostro segno, oltre all’affidabile Luna! In generale dovreste sentirvi attivi e dinamici, ma anche piuttosto ottimisti e fiduciosi in voi stessi.

Grazie alle numerose energie e alla creatività che continuano ad animarvi, le opportunità sul posto di lavoro saranno veramente tante, ed alcuni di voi potrebbero raggiungere già l’agognato successo!

Oroscopo Leone, 29 luglio: amore

La sfera amorosa che si configura per la vostra giornata di giovedì sembra essere piuttosto tranquilla! Forse, per voi Leone impegnati stabilmente, ci sarà una spesa da sostenere in questo settore, ma non dovreste avere difficoltà ad affrontarla e potrebbe essere un regalo per il vostro partner!

Voi single, invece, dovreste avere tutte le energie e il fascino che vi servono per ottenere qualcosa di bello in serata!

Oroscopo Leone, 29 luglio: lavoro

Ottime, invece, le prospettive e le opportunità che vi attendono nella vostra sfera lavorativa, dove si concentreranno la maggior parte degli influssi! La vostra voglia di lavorare è veramente tanta, così come anche la creatività che dovrebbe permettervi di trovare alcune soluzioni a qualche fastidioso problema che interesserà l’ufficio!

Siete vicinissimi dall’ottenere ciò a cui ambite, per alcuni potrebbe arrivare prima del weekend!

Oroscopo Leone, 29 luglio: fortuna

La fortuna è ormai con voi da parecchio tempo, anche se non vi ha riservato particolari regali in questo ultimo periodo. Il senso di benessere che permea la vostra vita è merito suo e continuerà ad animarvi, carissimi Leone!