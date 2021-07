Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Un pessimo cielo renderà difficile da vivere la vostra giornata di venerdì, cari Acquario. A causa delle numerose opposizioni astrali che dovrebbero colpirvi, sembra che voi non riusciate a stare dietro a tutte le cose che vi siete prefissati di seguire, commettendo qualche errore particolarmente fastidioso in alcune di queste.

Mercurio, inoltre, vi renderà poco lucidi mentalmente e piuttosto stanchi, non permettendovi brillare sul posto di lavoro. L’amore, però, grazie alla Luna sembra poter procedere serenamente!

Leggi l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 30 luglio: amore

Buoni influssi, insomma, interesseranno la vostra vita amorosa di venerdì, soprattutto nel caso in cui siate impegnati stabilmente!

L’unione con la vostra dolce metà è buona e dal conto vostro potreste trovare tra le sue braccia un po’ di serenità in questa brutta giornata! Voi single dell’Acquario, però, non sembrate potervi garantire chissà quale buona opportunità, meglio lasciare perdere per ora per non peggiorarvi l’umore.

Oroscopo Acquario, 30 luglio: lavoro

Sotto il piano lavorativo, invece, cari Acquario, le cose non sembrano potervi andare affatto bene, con numerosi fastidi ad attendervi e probabilmente anche qualche fallimento. Magari evitate di impegnarvi troppo, anche per non impiegare tutte quelle poche energie che vi animano, seguendo solo le cose fondamentali.

Rimandate tutto ciò che non vi fa sentire sicuri all’idea di affrontarlo, ci penserete in un altro momento!

Oroscopo Acquario, 30 luglio: fortuna

Infine, la fortuna proverà a sostenervi per rendere il vostro procedere in giornata più tranquillo e sicuro! Potrebbe aiutarvi a superare un paio di sfide o problemi, o permettervi di sperimentare un po’ di serenità in amore, scopritelo voi carissimi amici dell’Acquario!