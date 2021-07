Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Occhio amici del Cancro perché nelle prime ore di questo venerdì dovreste perdere l’importante supporto di Mercurio dai vostri piani astrali. La vostra vita lavorativa potrebbe risentirne leggermente, con qualche fastidioso ritardo e delle piccole insoddisfazioni. Tuttavia, fortunatamente, la nuova posizione di Mercurio sembra anche indicare delle nuove possibilità economiche per voi!

In amore, invece, tutto scorre tranquillamente anche se la passionalità sembra essere piuttosto ridotta.

Leggi l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Cancro, 30 luglio: amore

Abbastanza tranquilla, insomma, la giornata amorosa di venerdì, nella quale non dovreste trovarvi ad affrontare alcun tipo di problema! Voi che siete stabilmente impegnati da tempo, però, non sembrate poter contare su di una buona passionalità, meglio pensare al romanticismo per ora!

Voi single del Cancro, invece, non potrete fare affidamento sugli astri, ma solo sulle vostre capacità se voleste conquistare qualcuno.

Oroscopo Cancro, 30 luglio: lavoro

La sfera lavorativa sembra volervi mettere davanti ad alcuni piccoli fastidi nel corso di questo venerdì, cari amici del Cancro. Nulla di troppo impegnativo, ma a fine giornata potreste sentirvi decisamente poco soddisfatti rispetto a quanto siete riusciti a completare. La produttività non è al massimo e qualche ritardo potrebbe rovinarla ulteriormente, facendovi anche perdere leggermente la pazienza.

Oroscopo Cancro, 30 luglio: fortuna

Infine, la fortuna non avrà alcun ruolo di rilievo nel vostro venerdì, trovandosi leggermente distante da voi, amici nati sotto il segno del Cancro. Nei prossimi giorni, però, potrebbe attendervi un’ottima opportunità economica!