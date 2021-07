Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Pessime le vostre opportunità nel corso di questo venerdì, carissimi amici del Capricorno, a causa soprattutto della brutta posizione della Luna nei vostri piani astrali. In generale dovreste sentirvi rallentati in tutto ciò che deciderete di fare, mentre potrebbe anche essere una buona idea rimandare un paio di impegni o decisioni per non rischiare di sbagliare qualcosa.

Le energie non sono tantissime e potrebbe essere necessario che voi le utilizziate in maniera ponderata, senza sprecarle per star dietro a cose inutili.

Oroscopo Capricorno, 30 luglio: amore

La sfera amorosa, nonostante il cielo non sia così tanto sereno sopra alla vostra testa, sembra essere particolarmente buona!

Voi Capricorno impegnati stabilmente, in particolare, potreste riuscire a consolidare il vostro bel rapporto di coppia, seppur la passionalità non sia esattamente ai massimi storici, ma poco importa! Voi single, invece, cercate di non perdere troppo tempo nella ricerca, gli astri non garantiscono nulla di concreto per voi.

Oroscopo Capricorno, 30 luglio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa dovreste solo stare attenti alle cose che decidete di seguire. Le energie non sono tante ma la produttività piuttosto buona, permettendovi di completare alcune delle cose in cui deciderete di impegnarvi.

Rimandate tutti quegli impegni troppo faticosi o importanti, perché non riuscirete certo a star dietro a tutto. Presto le cose miglioreranno, aspettate che Mercurio sia lontano!

Oroscopo Capricorno, 30 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non avrà alcun ruolo piccolo o grande nella vostra leggermente faticosa giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Non pensateci, non fatevene un problema ed andate avanti!