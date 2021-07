Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Quella sensazione di blocco che da giorni vi segue sembra che in questo venerdì voglia finalmente abbandonarvi, carissimi amici dei Gemelli! I pianeti a sostenere la vostra orbita, infatti, saranno parecchi, dal Sole, alla Luna, passando per Mercurio, nuovo grande ingresso nei vostri piani astrali!

Le energie sono parecchie, così come la creatività e le intuizioni che potrebbero arrivarvi sul posto di lavoro. In questo si riverseranno la maggior parte degli influssi, e l’amore nel frattempo non gode di un buon dialogo.

Oroscopo Gemelli, 30 luglio: amore

La giornata amorosa che vi attende sembra essere priva di qualsiasi fatica o fastidio, soprattutto per voi amici impegnati stabilmente!

Seppur, infatti, Venere non rende semplice dialogare con il partner, nel frattempo Mercurio e Marte accendono la sensualità, garantendovi una serata veramente eccitante! Voi single dei Gemelli, invece, provate a buttarvi in un’avventura, perché con queste doti di dialogo non sembrate poter conquistare nessuno.

Oroscopo Gemelli, 30 luglio: lavoro

La sfera lavorativa, invece, sembra essere pregna di ottimi e fantastici influssi ad attendervi! Dopo alcuni giorni di blocco, finalmente potrete tornare a brillare, grazie anche al gran numero di idee che dovrebbero riempirvi la testa!

Sbruttate quelle energie extra per stare dietro alle cose che vi soddisfano di più, potreste riuscire a concluderle senza quasi alcuna fatica! A fine giornata la stanchezza sarà tanta, ma anche la gratificazione!

Oroscopo Gemelli, 30 luglio: fortuna

Infine, in una giornata così tanto positiva e serena, non sembrate avvertire l’esigenza di rivolgervi alla fortuna. Da parte sua non vi attende nulla di più che la generale tranquillità che scalda il vostro cuore, amici nati sotto il segno dei Gemelli!