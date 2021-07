Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Questo venerdì, cari amici del Leone, sembra volervi regalare un cielo veramente meraviglioso che non capita spesso, con un gran numero di pianeti pronti a sostenervi ed aiutarvi! Il Sole, Mercurio e Marte saranno tutti parecchio forti, accentuando di molto le vostre energie, mentali e fisiche!

A livello professionale potreste ottenere importanti gratificazioni in giornata, garantendovi anche alcune vantaggiose opportunità! Il vostro notevole ottimismo, poi, renderà anche piuttosto lieta la vostra vita sentimentale!

Leggi l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 30 luglio: amore

Molto bene, insomma, per la sfera amorosa che vi attende in questa giornata di venerdì, cari amici nati sotto il Leone, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale!

Voi che da tempo siete impegnati, conoscerete un nuovo livello di intesa e con il vostro ottimismo saprete svoltare in meglio la giornata della vostra dolce metà! Cuori solitari, voi cosa state aspettando ad uscire?! Buttatevi, frequentate qualche nuovo ambiente!

Oroscopo Leone, 30 luglio: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo, similmente all’amore, tutto dovrebbe andarvi piuttosto bene, carissimi Leone! Le vostre eccellenti energie dovrebbero accompagnarvi fino alla fine del turno, senza che vi rendiate neppure conto delle ore che passano!

Solari e ottimisti come siete, dovreste riuscire a sollevare il morale di tutti in ufficio, creando un fantastico ambiente in cui collaborare tutti assieme!

Oroscopo Leone, 30 luglio: fortuna

La fortuna nel corso di questa giornata non sembra potervi donare nulla di concreto o di particolarmente importante, cari Leone. Questo, però, solamente perché tutti i vostri ambiti procedono benissimo e la fortuna non vi serve a nulla!