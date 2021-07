Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Nel corso di questo venerdì voi amici del Sagittario sembrate poter contare su un buonissimo numero di pianeti favorevoli nella vostra orbita! In generale, dovreste sentirvi energici ed attivi, grazie soprattutto al nuovo ingresso di Mercurio che andrà ad unirsi al Sole e a Marte!

La vostra ottima vitalità avrà importanti influenze nel benessere che potreste provare in serata, magari dal contatto con la vostra dolce metà! Forse, però, in amore potreste dover affrontare un paio di piccoli disagi, ma nulla di negativo non preoccupatevi!

Leggi l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 30 luglio: amore

Amici single del Sagittario, la vostra giornata amorosa sembra volervi veramente sorridere in questo venerdì!

Dovreste essere decisamente fascinosi, ma anche intenzionati ad ottenere quello che vi siete fissati in mente e non dovreste assolutamente tirarvi indietro in questa serata! Voi coppie, invece, forse dovrete affrontare un paio di piccole difficoltà, forse incomprensioni, ma saprete certamente trovare una soluzione!

Oroscopo Sagittario, 30 luglio: lavoro

Ciò che vi attende sul lavoro per ora, cari Sagittario, è una generale sensazione di produttività ed efficienza, che potrebbe spingervi ad impegnarvi in un gran numero di cose in questo venerdì! Datevi da fare e non trascurate le vostre belle idee, ma coltivatele e proponetele che nei prossimi giorni, quando Mercurio sarà al massimo della forma, potrebbero tornarvi decisamente utili per brillare, come avete sempre desiderato fare!

Oroscopo Sagittario, 30 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra volervi gratificare ulteriormente, seppur tutto già proceda decisamente bene! Ciò che vi attende, carissimi Sagittario, sembrano essere delle gratificanti ed importanti novità sotto il piano economico!