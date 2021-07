Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, da questo venerdì perderete l’importante supporto di Mercurio, che diventerà negativo rendendo pessimo anche l’influsso di Sole e Marte. In generale clima che avvertirete sarà di tensione, con delle notevoli complicazioni che andranno affrontate lucidamente e velocemente, magari chiedendo aiuto a qualcuno attorno a voi.

Se vi aspetta un qualche tipo di colloquio e vi fosse possibili rinviarlo, allora fatelo perché non sembrate poter fare bella figura. Poche energie e una notevole stanchezza fin dalle prime ore.

Oroscopo Scorpione, 30 luglio: amore

La sfera amorosa di questa giornata di venerdì sembra volervi garantire un po’ di tranquillità e serenità!

Nel caso siate stabilmente impegnati potreste trovare tra le braccia della vostra dolce metà la sicurezza e la serenità di cui avete bisogno! Ma nel frattempo, voi amici single dello Scorpione non sembrate poter fare affidamento su nessuna particolare opportunità nuova, meglio lasciare perdere per qualche giorno.

Oroscopo Scorpione, 30 luglio: lavoro

Occhio soprattutto alla vostra giornata lavorativa dove godrete di veramente pochissime opportunità o gratificazioni. Compiti e mansioni li potrete certamente portare a termine, ma senza poter fare affidamento sulle idee che potrebbero balenarvi in mente, o sulle intuizioni che potreste avere.

Non abbiate timore a chiedere l’aiuto di qualche collega per risolvere una particolare e spinosa questione.

Oroscopo Scorpione, 30 luglio: fortuna

Amici nati sotto lo Scorpione, però, in questo momento sarà ancora più importate che dimostriate a tutti quanto valiate, cavandovela da soli nelle varie situazioni complicate. La fortuna non aiuta, ma il vostro spirito è sempre ottimale!