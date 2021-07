Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti più amate della scorsa edizione di Temptation Island. Al suo fianco c’era Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno e (forse) futuro marito. Da tempo infatti l’ex Miss Italia era in attesa di firmare le carte del divorzio da Francesco Cozza, ex compagno e padre dei suoi 2 figli.

La fine dei contrasti con l’ex marito Francesco Cozza

Tra il 2005 e il 2017 Manila Nazzaro è stata legata all’ex calciatore Francesco Cozza. La coppia hanno avuto 2 figli: Nicolas e Francesco Pio. La storia è naufragata a causa dei contrasti tra Manila e Francesco che, secondo quanto raccontato dalla showgirl nel corso di Temptation Island, erano nati in seguito alla scoperta una relazione clandestina dell’ex marito.

Lo scorso 27 maggio però, finalmente, la Nazzaro ha firmato le carte del divorzio e al settimanale Gente ha raccontato: “Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Gli ex coniugi ora sono felicemente divorziati ed entrambi possono dedicarsi alla loro nuova vita sentimentale.

Manila Nazzaro al fianco dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza insieme ad una donna che, secondo quanto dichiarato dall’ex moglie a Diva e Donna, si chiamerebbe Milena e lo ha reso padre per la 3ª volta nel 2018.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: nozze in vista?

La coppia, indubbiamente la più amata e discussa della scorsa stagione di Temptation Island, era uscita dal reality più forte che mai. Da allora i 2 hanno messo su casa insieme ed hanno provato ad avere un figlio. Il 25 novembre 2020 purtroppo la coppia ha fatto sapere di aver perso il bambino. Manila ha deciso di parlarne apertamente.

Su Instagram aveva scritto: “Sapete perché io e Lorenzo abbiamo deciso di raccontare il nostro profondo dolore? Perché non dobbiamo mai sentirci soli quando soffriamo. Condividere esperienze belle o brutte è una sorta di grande abbraccio”.

La complicità tra Manila e Lorenzo, dopo questo enorme dolore, si è ancor più rinforzata. Nel corso dell’intervista la showgirl ha dichiarato: “Come dice Lorenzo, il cantiere non l’abbiamo mai chiuso. Quindi chissà: magari proprio adesso che siamo calmi e sereni, e concentrati su altri progetti come la nostra nuova casa, qualcosa succede.

Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi…”.

E rispetto al matrimonio confessa: “Ogni volta che si parlava di matrimonio, lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. E così ci siamo concentrati sulla casa. Ora però mi aspetto la proposta vera!”.