Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, questo vostro primo lunedì di agosto sembra volervi mettere in alcune situazioni abbastanza buone e vantaggiose in qualsiasi ambito della vostra vita! In amore, infatti, nel caso siate impegnati avrete modo di vedere la vostra intesa accentuarsi e migliorare parecchio, e sarete spinti ad attuare un qualche cambiamento in vista di un futuro che non è poi così tanto lontano!

Sul posto di lavoro, invece, la vostra voglia di impegno si concretizzerà in un carico extra di mansioni che vi saranno assegnate, cercate di farci fronte, completandole senza lasciare che il nervosismo vi annebbi la mente.

Leggi l’oroscopo del 2 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 2 agosto: amore

Questo lunedì, amici dell’Acquario impegnati ormai da tempo, vedrà la vostra intesa di coppia raggiungere vette importanti!

La lungimiranza che spesso vi caratterizza vi porterà a pensare più intensamente ad un futuro stabile e sereno assieme. Voi single, invece, dovreste essere investiti da una nuova voglia di buttarvi in alcune avventure, senza impegnarvi fino in fondo, giusto per divertirvi un po’! Non abbiate paura di farlo, gli astri non suggeriscono nuove relazioni ma non dovete stare neppure con le mani in mano.

Oroscopo Acquario, 2 agosto: lavoro

Bene anche per quanto riguarda la sfera lavorativa di questo lunedì!

Un vostro superiore potrebbe riempirvi di mansioni extra, piccole e grandi, che voi ovviamente sarete in grado di concludere senza difficoltà, carissimi amici nati sotto l’Acquario! Seppur possa sembrarvi una sorta di punizione, in realtà potrebbe trattarsi di una prova, per vedere come reggete lo stress e se siete la persona giusta per un’eventuale promozione!

Oroscopo Acquario, 2 agosto: fortuna

La fortuna nella giornata di lunedì sembra essere un pochino distate da voi. Avrà influenza nella vostra vita, ma sembra che sarà riscontrabile quasi esclusivamente all’interno della sfera lavorativa.

Tenete gli occhi aperti, non si sa mai che regali possa aver in serbo il destino, cari amici dell’Acquario!