Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, questo lunedì sembra volervi spronare a tirare fuori la grande combattività che anima il vostro spirito! Grazie ad alcuni transiti positivi, sarete invogliati ad impegnarvi veramente in ogni campo, dall’amore, al lavoro, senza dimenticare la famiglia e gli amici di sempre!

In particolare, per la sfera sentimentale tutto dipende da quali progetti avete in mente di realizzare nell’immediato futuro, resi più luminosi e sereni dagli astri! Mentre, sul posto di lavoro, è proprio arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, dimostrando a tutti quelli che ancora ne dubitano, il vostro vero valore!

Oroscopo Leone, 2 agosto: amore

Amici del Leone impegnati stabilmente, la vostra relazione sembra procedere veramente a gonfie vele e se aveste in programma qualche bel progetto per il futuro, questi giorni di agosto sono eccellenti per cominciare a concretizzarli.

Quanto meno, potreste capire quale strada sia meglio intraprendere, ma solo se decideste di parlarne con la vostra dolce metà. Buonissime anche le opportunità per voi single! Qualche nuova conoscenza è alle porte e potrà essere coltivata per dirigerla verso orizzonti sereni ed allegri!

Oroscopo Leone, 2 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro sarete spinti da alcuni buoni transiti a dare il massimo delle vostre capacità, per dimostrare a chiunque abbia ancora dubbi quanto valiate veramente!

Non aspettatevi grosse opportunità o possibilità in giornata, ma il successo va coltivato giorno per giorno, sfruttando le indicazioni che le stelle vi offrono per cogliere le situazioni più promettenti per i vostri obbiettivi!

Oroscopo Leone, 2 agosto: fortuna

Cari Leone, se stese sperando di poter sfruttare alcune occasioni fortunate del destino in giornata, allora sarebbe meglio perdere le speranze. Il vostro impegno è la reale cosa che potrebbe portarvi ovunque, e lo sapete bene! Così come d’altronde non avete mai problemi a mettervi in gioco per vincere qualsiasi sfida!