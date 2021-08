Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, ottimo il cielo che vi accoglierà in questo martedì di agosto! La Luna è molto forte e positiva nella vostra orbita, unita agli altrettanto buoni Marte e Venere che ne amplificano gli effetti sulla vostra vita! L’unica cosa negativa della giornata sembra essere una piccola complicazione sul posto di lavoro, forse legata a dei soldi o ad un progetto fallito di cui non si capisce bene la colpa.

Il resto degli aspetti dovrebbe procedere veramente bene, facendovi fare alcuni buoni passi avanti! Cercate di dedicare un paio di attenzioni in più alla vostra dolce metà!

Leggi l’oroscopo del 3 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 3 agosto: amore

Amici dell’Ariete impegnati in una relazione sentimentale, quella di martedì sarà una gran giornata per la vostra coppia!

Una nuova intesa dovrebbe animarvi, accentuando anche la passionalità tra voi due, e permettendovi una sintonia unica! Magari potreste organizzare qualcosa di bello e romantico per questa serata, rendendo chiaro al partner cosa proviate nel profondo del vostro cuore!

Oroscopo Ariete, 3 agosto: lavoro

Buona anche la situazione lavorativa, carissimi amici dell’Ariete, anche se non sarà esattamente perfetta. Seppur dovreste, infatti, essere in grado di completare pressoché qualsiasi cosa, dalle classiche mansioni ai progetti più complessi, una piccola situazione potrebbe crearsi infastidendovi leggermente.

Oroscopo Ariete, 3 agosto: fortuna

Infine, la fortuna sembra avere un piccolo occhio di riguardo nei vostri confronti, seppur si trovi abbastanza distante e sia impegnata, cari amici dell’Ariete! Nulla di troppo entusiasmante, sia chiaro, ma gioitene comunque!