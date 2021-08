Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il martedì che vi attende all’orizzonte, carissimi amici dei Pesci, sembra volervi presentare un buon numero di pianeti positivi che competono al vostro benessere! Saturno, poco distante dalla vostra orbita ma particolarmente forte e in bell’aspetto, vi garantisce un incremento della vostra volontà di applicarvi nelle cose che vi fanno stare bene, che sia il lavoro o un hobby che coltivate da tempo!

Vi schiarisce anche la mente, dandovi una visione ampia e generale di quello che state facendo per permettervi di prendere alcune decisioni corrette rispetto alle vostre ambizioni.

Leggi l’oroscopo del 3 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 3 agosto: amore

Giove, nella giornata di martedì, amici dei Pesci, si fa promotore di alcune importanti svolta in campo amoroso.

Una rinnovata voglia di sentirvi vivi, unita ad una spinta erotica, illuminerà le vostre buone possibilità della giornata, specialmente se siete dei single alla ricerca dell’amore eterno! Basterà che troviate il coraggio di buttarvi, gli astri penseranno al resto garantendovi una fantastica giornata!

Oroscopo Pesci, 3 agosto: lavoro

Per quanto riguarda il posto di lavoro non dovreste incappare in grossi problemi o sfide, anche se un collaboratore potrebbe trovarvi qualcosa da dire ad un certo punto di martedì. Con la vostra classica abilità nel cavarvela, riuscirete senza problemi ad evitare la pallottola, scampando eventuali litigi e problemi che potrebbero scaturirne.

Per il resto, la giornata lavorativa procederà al meglio e priva di brutte sorprese.

Oroscopo Pesci, 3 agosto: fortuna

La fortuna continua ad essere al vostro fianco, ma non al massimo della sua forma, purtroppo. Vi garantirà una buona dose di intraprendenza e rischiarirà la vostra strada rispetto alle cose che deciderete di iniziare nel corso di martedì, carissimi Pesci!