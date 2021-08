Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi Acquario, un solare e luminoso cielo vi accoglierà in questa giornata di mercoledì, dandovi la possibilità di coltivare efficacemente tutti i bei sogni e le ambizioni che vi siete fissati! Mercurio vi è leggermente opposto, causandovi delle possibili spese, ma fortunatamente non eccessivamente grosse, mentre nel complessivo del cielo giornaliero vi sarà anche garantita l’opportunità di guadagnare qualcosa in più.

La giornata amorosa si attesta su livelli abbastanza, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale, ma spingendo voi single a fare qualcosa in più per non rimanere fermi nella vostra posizione!

Oroscopo Acquario, 4 agosto: amore

In amore, durante questo mercoledì, nel caso siate impegnati da tempo dovreste poter vivere a pieno i vostri bei sentimenti, migliorando i contatti e l’unione con la vostra dolce metà!

Voi single dell’Acquario, invece, sarete messi davanti ad un bivio piuttosto importante, in cui decidere se continuare ad aspettare che il destino faccia il suo corso, oppure prendere le redini della vostra vita e combattere per ottenere quello che cercate.

Oroscopo Acquario, 4 agosto: lavoro

La giornata lavorativa, cari Acquario, dovrebbe garantirvi calma e tranquillità, ma non sembrate poter godere di alcuna possibilità per fare carriera.

Non abbattetevi, perché comunque la produttività e l’intraprendenza sono a livelli veramente alti e sembrate poter tranquillamente raggiungere alcuni traguardi, o quanto meno gratificarvi per quello che siete riusciti ad ottenere!

Oroscopo Acquario, 4 agosto: fortuna

Buono l’influsso che la fortuna sembra volervi riservare in questo mercoledì, carissimi Acquario! Una bella sorpresa vi attende sicuramente nel corso della giornata, e forse a garantirvela sarà la vostra dolce metà o gli amici di sempre!