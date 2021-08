Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, nella giornata di mercoledì potreste avvertire forte dentro la voglia una nuova voglia di condivisione e sintonia con gli altri e con l’ambiente esterno! A garantirvelo sarà il luminare notturno, la Luna, forte nei vostri piani astrali pur trovandosi lontana dalla vostra orbita.

Ne beneficeranno soprattutto i rapporti che nell’ultimo periodo hanno attraversato qualche turbolenza, che siano famigliari, amicali o amorosi. Alcune questioni non completamente risolte della vostra vita privata potrebbero trovare una soluzione in giornata, soprattutto nel caso decidiate di trascorrere del tempo da soli con voi stessi per dare un ordine concreto ai pensieri che affollano la vostra mente.

Oroscopo Cancro, 4 agosto: amore

Se foste stati colti da qualche disguido amoroso nell’ultimo periodo, nella giornata di mercoledì dovreste riuscire a risolverlo senza grandi ripercussioni per la vostra vita! Le insicurezze e i dubbi saranno un lontano ricordo e troverete pace e tranquillità nel rapporto con la vostra dolce metà. Una buona propensione al rischio potrebbe spingere voi single del Cancro verso importanti conquiste!

Oroscopo Cancro, 4 agosto: lavoro

Saturno si farà promotore della vostra giornata lavorativa, cari amici nati sotto il Cancro! Grazie al suo supporto sarete in grado di imporvi nell’ambiente di lavoro, attraverso una buona serie di risultati che sarete in grado di ottenere!

Questo mercoledì si configura anche come ottimo per superare tutti quei piccoli diverbi con colleghi e superiori, facendo magari voi il primo passo verso di loro.

Oroscopo Cancro, 4 agosto: fortuna

Buone le prospettive per quanto riguarda l’influsso della fortuna, pur trovandosi distante da voi e ampiamente limitata nella sua benefica azione. Qualcosa di positivo vi attende, ma non è chiaro se si tratti di una sorpresa, di un’emozione o di una buona possibilità economica, amici del Cancro!