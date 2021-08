Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, nella giornata di mercoledì potreste sentirvi leggermente demotivati e poco propensi ad impegnarvi. A causarvi questa brutta ripercussione sull’umore e la voglia di fare sarà la posizione dissonante che occupa Nettuno. Sembrano attendervi anche alcuni battibecchi all’interno dell’ambiente famigliare che vi spingeranno a mettere un po’ da parte le vostre volontà e percezioni a favore di quelle degli altri.

Ma non rattristatevi troppo al pensiero perché grazie alla vostra buona volontà e all’impegno che potreste mettere nella risoluzione di questi problemi sarà facile portarli a conclusione!

Oroscopo Capricorno, 4 agosto: amore

In campo amoroso potrete contare sull’importante influsso di Urano nei vostri piani astrali, cari Capricorno.

Il pianeta porta una buona ventata di aria fresca, carica di rinnovamenti e novità emozionanti. Ottime notizie, dunque, nel caso siate dei cuori solitari, però se ambiste ad una relazione stabile e duratura non riuscirete ancora a trovarla per questo mercoledì. Ma non demordete!

Oroscopo Capricorno, 4 agosto: lavoro

Qualche dissapore sembra volervi accogliere sul posto di lavoro, a causa dell’umore compromesso di un collega che lo rende polemico. Potreste essere spinti a reagire impulsivamente, cercando di far valere le vostre ragioni sulle sue, ma dovreste di contro cercare di evitarlo.

Con questi brutti influssi che vi interessano la vostra produttività non è al massimo, e intraprendendo un litigio potreste porvi in una posizione veramente scomoda.

Oroscopo Capricorno, 4 agosto: fortuna

Cercate di non fare affidamento sul buon influsso della fortuna perché non sembra proprio essere dalla vostra parte. Non vi investirà neppure con le peggiori sfortune, ma meglio evitare investimenti e spese inutili, amici nati sotto il Capricorno.