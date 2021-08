Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi Gemelli, il vostro mercoledì sembra volervi vedere ancora una volta rimboccarvi le maniche per giungere a sera senza rimanerne schiacciati. Venere e Marte vi sono contrari, accentuano leggermente un certo senso di nervosismo e agitazione, che vi renderà difficile un impegno concreto nelle cose che dovrete fare in giornata.

I problemi che dovrete affrontare sembrano essere tanti, ma fortunatamente tutti piuttosto piccoli e semplici da superare! State attenti a non pretendere troppo, o almeno a non chiederlo con veemenza, dagli altri, perché potreste infastidirli non poco.

Oroscopo Gemelli, 4 agosto: amore

In amore, nel caso siate impegnati in una relazione stabile e duratura, non sembrate dover attraversare nessun grosso problema, purché ovviamente evitiate di essere pretenziosi con il partner.

Voi single dei Gemelli, invece, seppur potreste desiderare ardentemente di trovare qualcuno che riempia un po’ la vostra vita, per ora gli astri vi suggeriscono di abbracciare la solitudine, impegnandovi poi quando il clima sarà migliore.

Oroscopo Gemelli, 4 agosto: lavoro

Sul lavoro dovreste prestare un po’ di attenzione rispetto alle persone nelle quali decidete di riporre la vostra fiducia, cari nati sotto i Gemelli. Se steste pensando di chiedere aiuto a qualcuno per risolvere alcuni di cui problemi che vi interesseranno, occhio alla persona che scegliete perché qualcuno potrebbe essere poco collaborativo, mentre altri potrebbero solo volervi rubare l’occasione per brillare.

Oroscopo Gemelli, 4 agosto: fortuna

In questo clima non esattamente positivo, però, potrete almeno contare sulla buonissima fortuna al vostro fianco, amici dei Gemelli! Grazie a lei riuscirete ad evitare un paio di problemi, o per lo meno a garantirvi il fatto di non subirne conseguenze negative!