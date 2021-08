Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, questo mercoledì vi promette una serie di transiti abbastanza positivi che vi permetteranno di affrontare la giornata con dinamismo e con uno spiccato senso di adattabilità! Anche la vostra simpatia e socievolezza sembra essere notevolmente influenzata dagli astri, rendendovi più aperti a conoscere nuove persone.

Inoltre, grazie al felice transito di Giove alla vostra nuova simpatia si aggiungeranno anche un’importante energia vitale e una rinnovata grinta, grazie alle quali sarete in grado di risollevare il morale alle persone con cui interagite in giornata, ponendovi al centro dell’attenzione e facendovi promotori del benessere relazionale!

Leggi l’oroscopo del 4 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 4 agosto: amore

Amici single dei Pesci, ottime notizie per voi questo mercoledì!

Grazie a Venere e alla Luna, non distanti dalla vostra orbita celeste, le nuove possibilità d’amore sembrano essere decisamente accentuate! Sembra che qualcuno di esattamente congeniale alle vostre aspettative vi stia attendendo là fuori, dovreste solo essere in grado di riconoscerlo per dare il via ad una bellissima relazione che potrebbe evolversi in maniera piuttosto rapida!

Oroscopo Pesci, 4 agosto: lavoro

Buone anche le prospettive per la sfera lavorativa, cari amici nati sotto il segno dei Pesci!

A garantirvi una giornata di mercoledì al top della forma, fatta di successi, progetti chiusi e mansioni completate, saranno i buoni transiti di Mercurio e Urano! Nessuna sfida dovrebbe attendervi, così come neppure nessuna grande novità o miglioria lavorativa, godetevi la tranquillità!

Oroscopo Pesci, 4 agosto: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, infine, non dovreste avvertirne un’influenza particolarmente marcata. Il vostro mercoledì sembra essere già abbastanza positivo, cari Pesci, cercate di non sperare troppo in altre novità!