Appello urgente di Carolina Marconi su Instagram: l’ex gieffina, che da mesi condivide sui social la sua battaglia contro il cancro, ha chiesto aiuto ai suoi fan con un post in cui spiega cosa è successo. Le sue parole disperate sono arrivate al cuore di tantissime persone che, nelle ultime ore, si sono mobilitate per darle una mano. “È la mia vita, vi prego, aiutatemi”, si legge in un passaggio del suo struggente messaggio.

Carolina Marconi lancia un disperato appello su Instagram: “È la mia vita, vi prego, aiutatemi”

Carolina Marconi ha pubblicato l’appello sul suo profilo Instagram, alla ricerca di un aiuto immediato per ritrovare il suo amato cane Zora, smarrito da qualche ora.

Nel suo messaggio, tutto il dolore del momento per la sua inseparabile amica a quattro zampe:

“‼️URGENTE‼️ Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto… dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro“.

Nel suo post, l’ex gieffina spiega che è successo a Roma Nord “in zona Tomba di Nerone – via Cassia nei pressi del Carrefour“. “È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti.

Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario – ha aggiunto –. VI PREGO AIUTATEMI A RITROVARLA. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla… lei è la mia vita“.

Post di Carolina Marconi su Instagram

Carolina Marconi, la paura per Zora durante la sua lotta contro il tumore

La triste pagina della scomparsa del suo cane, per Carolina Marconi arriva in un momento molto delicato della vita. Da qualche tempo, come lei stessa ha raccontato sempre via social, l’ex volto del Grande Fratello combatte contro un tumore al seno che affronta con grande coraggio e determinazione.

Sono tanti i post su Instagram in cui aggiorna i follower sulle sue condizioni e sulle tappe della terapia contro il cancro, malattia che le sarebbe stata diagnosticata alcuni mesi fa.