Sono trascorse poche ore dal bel taglio di capelli sfoggiato sui social, e ora Carolina Marconi rasa i capelli a zero e sorprende tutti. Il gesto e il messaggio dell’ex gieffina, che lotta contro un tumore al seno e condivide tutte le tappe più importanti della sua battaglia con il suo affezionato pubblico, colpiscono dritti al cuore e sono un inno alla vita.

Carolina Marconi rasa i capelli a zero, la foto su Instagram

Carolina Marconi ha deciso di dare un taglio netto ai capelli, qualche giorno fa, in vista delle cure contro il tumore al seno che l’ha colpita. L’ex gieffina ha fatto un altro passo avanti, scegliendo di rasarli completamente per poi mostrarsi, senza filtri, al suo amato pubblico di follower.

Ad accompagnare la prima foto che la ritrae con la testa rasata, un lungo messaggio con cui celebra la sua scelta, seppur drastica, e ne spiega il motivo: “Ecco a vuoi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più…“. Carolina Marconi ha raccontato della sua insofferenza nel vederli cadere, a causa della chemioterapia cui si è sottoposta per guarire dalla malattia, e ha aggiunto qualcosa di più sulle sue sensazioni dopo aver detto “arrivederci” alla sua amata chioma lunga.

“Rasarli è stata una liberazione, comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo comunque non mollo mai l’umore a ‘pallettoni’ nonostante tutto… la salute è la cosa fondamentale… questo percorso mi sta insegnando molto…“.

Post di Carolina Marconi su Instagram

Carolina Marconi combatte contro il tumore

Carolina Marconi non perde un millimetro del suo splendido sorriso, e sferra un altro prezioso colpo di coraggio attraverso i suoi canali social: “Dico sempre – ha proseguito su Instagram – che non sono malata… non siamo malati… solo è una situazione da risolvere!

Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi, vi leggo e cercherò di rispondere a tutti, siete delle belle anime, vi voglio bene (…)“.

La sua battaglia contro il tumore, diagnosticatole qualche mese fa, continua, e la sua arma, oltre alla terapia, è fatta anche di tanta determinazione e amore. Nel mostrarsi ai fan con il suo primo taglio di capelli a ridosso dell’avvio delle cure, aveva dipinto la sua lotta così: “Ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio (…). Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco… Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute (…)“.