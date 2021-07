Poche settimane fa, Carolina Marconi ha mostrato al pubblico social il suo taglio di capelli prima della chemioterapia per il tumore contro cui lotta da qualche tempo, poi è arrivata la decisione di rasarsi a zero e ora arriva la parrucca. L’ex gieffina ha regalato ai follower uno scorcio del suo nuovo look via Instagram.

Carolina Marconi con la sua parrucca su Instagram

Oggi Carolina Marconi si mostra con la parrucca su Instagram e lancia un nuovo importante messaggio di speranza nella sua lotta contro il cancro. L’ex gieffina ha stupito il suo pubblico, qualche settimana fa, con il taglio di capelli prima della chemio, poi un altro look e infine la decisione di rasarsi completamente la testa in vista del nuovo ciclo di cure.

“Rasarli è stata una liberazione – ha scritto per spiegare sulla sua scelta –, comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo comunque non mollo mai l’umore a ‘pallettoni’ nonostante tutto… la salute è la cosa fondamentale… questo percorso mi sta insegnando molto…“. Ora ha optato per una parrucca “leggera”, che ha sfoggiato in alcune delle sue più recenti Instagram Stories.

Carolina Marconi su Instagram

Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore

La diagnosi di tumore al seno è arrivata qualche mese fa, e Carolina Marconi ha scelto di non chiudersi in se stessa: al contrario, dopo l’iniziale shock, si è armata di tutto il suo coraggio e dei suoi splendidi sorrisi per affrontare con coraggio e determinazione la malattia.

La sua battaglia continua e, nel mostrarsi ai fan con il suo primo taglio di capelli a ridosso dell’avvio della chemioterapia, aveva parlato così della sua scelta di modificare il look in vista delle cure: “Ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio (…). Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco… Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute (…)“.