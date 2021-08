Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, purtroppo per voi i problemi economici che gli astri da giorni vi causano, continueranno anche nel corso di questo giovedì. Ma non preoccupatevi, perché nel frattempo sembrate anche poter incappare in un qualche tipo di guadagno extra, oppure in alcune possibilità di investimento che tra non molto tempo frutteranno abbastanza bene!

Potrete contare anche su Venere e Marte positivi nella vostra orbita, che sostengono la vita amorosa, permettendovi di consolidare in profondità il bel rapporto che avete con la vostra dolce metà! Per voi single è arrivato il momento di combattere!

Oroscopo Acquario, 5 agosto: amore

Voi nati sotto l’Acquario impegnati in una relazione sentimentale, dovreste sfruttare questo bel giovedì per consolidare e saldare ulteriormente il rapporto con il vostro partner, forti anche di un rinnovato ed accentuato fascino!

Amici single, invece, voi cosa state aspettano a buttarvi in quel tentativo di conquista? Gli astri vi sostengono, spinandovi la strada verso qualche nuova, importante, conoscenza, ovviamente nel caso in cui il vostro cuore non batta già per qualcuno!

Oroscopo Acquario, 5 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, cari Acquario, non dovreste aspettarvi nulla di particolarmente emozionante o gratificante. Gli asti sembrano potervi promettere una buona occasione per garantirvi un guadagno extra, magari grazie ai contatti con un nuovo cliente o ad un accordo particolarmente vantaggioso che riuscirete a chiudere!

Oroscopo Acquario, 5 agosto: fortuna

La fortuna sembra volervi sostenere con buonissima parte delle sue forze, cari amici dell’Acquario! Sarà lei a guidarvi verso quella nuova possibilità di guadagno, oppure potrebbe riservarvi una notizia o un esito decisamente positivi, scopritelo voi!