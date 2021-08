Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, in questo giovedì sembrate essere accolti da un cielo veramente pessimo. Il rischio maggiore è di essere colti da notevoli sensazioni di nervosismo in diversi momenti della giornata o dagli incontri che farete. Neanche le vostre ambizioni sembrano essere particolarmente accentuate o favorite e l’idea migliore potrebbe essere evitare di impegnarvi per raggiungere dei nuovi traguardi.

Cercate anche di rimandare tutti quegli incontri più importanti perché il rischio di commettere un errore è decisamente alto. Tuttavia, fortunatamente, potrete contare su delle ottime possibilità amorose!

Oroscopo Ariete, 5 agosto: amore

Il vostro giovedì, insomma, amici dell’Ariete, sembra essere per lo più negativo e faticoso, ma fortunatamente questo non riguarda la sfera amorosa!

Nel caso siate impegnati da tempo, Venere e Marte vi rendono più romantici, e al contempo passionali, permettendovi di passare delle ore veramente buone con la vostra dolce metà! Nel caso siate single, divertitevi, ma non sperate di trovare l’amore eterno in questa giornata.

Oroscopo Ariete, 5 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro la vostra motivazione sarà veramente bassa, così come anche la voglia di impegnarvi e di continuare ad inseguire le vostre ambizioni. Vi basterà cercare di non farne un problema e tutto procederà abbastanza tranquillamente.

Tra pochi giorni, poi, potrete tornare a pensare a come raggiungere gli obbiettivi, ma ora non è proprio il momento per farlo!

Oroscopo Ariete, 5 agosto: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, amici dell’Ariete, non sembra volervi garantire nessun particolare o gratificante influsso. Nulla di cui preoccuparsi, non pensateci e non ve ne accorgerete neppure!