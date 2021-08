Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questo giovedì non sembra voler essere particolarmente sereno per voi, seppur qualche buon pianeta vi sostiene. Il principale problema sarà il nervosismo, un po’ più accentuato del solito, e che in alcuni momenti potrebbe annebbiarvi leggermente la vista, spingendovi verso soluzioni non esattamente vantaggiose.

Una grande delusione sembra attendervi in giornata, forse da parte di un amico o di un superiore. Energie ed efficienza dovrebbero esservi garantite dai buoni transiti di Marte e Venere, approfittatene! Buone opportunità amorose all’orizzonte, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale!

Oroscopo Bilancia, 5 agosto: amore

La sfera amorosa di questo giovedì dovrebbe procede piuttosto bene!

Nel caso siate impegnati, non dovreste attendervi nessun problema o sconvolgimento, solo un grande aumento della vostra passionalità! Questa, accompagnerà anche voi single della Bilancia, spingendovi verso un paio di emozionanti avventure! Se ricevete un invito, non rifiutatelo, anche se non credete di poter nutrire grandi sentimenti per chi ve lo avanza.

Oroscopo Bilancia, 5 agosto: lavoro

Abbastanza buona anche la giornata lavorativa che dovrete attraversare, cari amici della Bilancia! Certo, probabilmente, in questo giovedì sarà piuttosto difficile raggiungere degli obbiettivi concreti o dei traguardi, ma tutto è fine ad un disegno più ampio, che in questo momento non è ancora visibile!

Occhio solo alle delusioni, se state pensando di ottenere una promozione o un aumento, allora cercate di crederci un po’ meno, o a fine giornata vi sentirete davvero abbattuti.

Oroscopo Bilancia, 5 agosto: fortuna

La fortuna nel corso di questo giovedì sembra esservi garantita più da Venere che dalla Dea bendata, cari Bilancia. Non sembrate poter incappare in nulla di troppo grosso, ma è importante anche saper gioire delle piccole cose nella vita!