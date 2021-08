Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il vostro orizzonte di giovedì, carissimi amici del Capricorno, sembra volervi regalare una giornata veramente serena! Mercurio entrerà prepotentemente nei vostri piani astrali, rinvigorendo e accentuando il vostro umore e la vostra volontà di divertirvi e svagarvi! Occhio solo a non lasciarvi trascinare da questa volontà mentre siete sul posto di lavoro, potreste infatti incappare in qualche brutta ripercussione da parte di un vostro superiore.

Prestate anche un po’ di attenzione in più alla salute fisica perché Nettuno vi rema contro e sembra promettere stravolgimenti in questo senso.

Leggi l’oroscopo del 5 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 5 agosto: amore

Grazie alle buone influenze di Venere e della Luna, amici del Capricorno, nella giornata di giovedì vi attende una rinnovata intesa amorosa con la vostra eventuale dolce metà.

Un nuovo affiatamento tra di voi renderà i vostri passi assieme più emozionanti e sereni, specialmente se nell’ultimo periodo aveste affrontato qualche genere di difficoltà o discussione.

Oroscopo Capricorno, 5 agosto: lavoro

La sfera lavorativa si configura, di per sé, in maniera abbastanza positiva, priva di attimi negativi o sfide ardue da affrontare. Però, carissimi Capricorno, dovreste cercare di non farvi trascinare dalla vostra voglia di svago e divertimento.

Il rischio concreto è che ignoriate qualche mansione o dimentichiate delle scadenze, causando malumori nei vostri superiori che potrebbero decidere di penalizzarvi o riprendervi.

Oroscopo Capricorno, 5 agosto: fortuna

Benino per quanto riguarda la fortuna, che sembra volervi riservare alcune emozioni nel corso della serata! Tenete gli occhi aperti, soprattutto voi amici nati sotto il segno del Capricorno impegnati stabilmente!