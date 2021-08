Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, la vostra giornata di giovedì non sembra essere così tanto serena e positiva, purtroppo, a causa della brutta presenza di Sole, Mercurio e Luna nei vostri piani astrali. Nella realtà delle cose, la giornata procederà piuttosto bene, pressoché sotto ogni punto di vista, ma a soffrire sarà il vostro senso di soddisfazione per ciò che avete ottenuto fino a questo punto e per ciò che state cercando di garantirvi.

Venere e Marte peggiorano notevolmente il vostro umore, ma basterà cercare di non farsene un grosso problema! Forse in amore rischiate di subirne alcuni contraccolpi, quindi state attenti.

Oroscopo Gemelli, 5 agosto: amore

Amici dei Gemelli impegnati, in questo giovedì la vostra sfera amorosa non sembra essere esattamente al top della forma.

In particolare, subirete un brusco calo della passionalità, rischiando di compromettere leggermente il vostro rapporto stabile. Nulla di troppo grave, probabilmente basterà parlarne con la vostra dolce metà, ma questo non significa che sarete giustificati dall’ignorarla per il resto della giornata.

Oroscopo Gemelli, 5 agosto: lavoro

Anche sul posto di lavoro non sembrate poter trascorrere delle ore esattamente liete e serene, ma la causa sarà solo da ricercare nel vostro umore. Infatti, sentendovi abbattuti o per nulla gratificati dai vostri obbiettivi, non riuscirete certamente a dare il massimo o ad impegnarvi.

Ma, invece che stare a riempirvi la testa con problemi più o meno seri, fermatevi un attimo, guardatevi attorno e pensate un attimo a quanto avete combattuto fino a questo punto, capendo che i traguardi raggiunti in realtà sono abbastanza ambiziosi ed impegnativi!

Oroscopo Gemelli, 5 agosto: fortuna

Infine, cari Gemelli, l’ultima cosa importante in questa giornata di giovedì abbastanza sottotono sarà non sperare troppo nell’influsso della fortuna. È abbastanza distratta e non vi riserva nessuna sorpresa o emozione, ma potrebbe aiutarvi ad andare oltre ad un qualche problema del quotidiano.